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Логуа и Ега покинули Lit Energy

Ираклий Логуа и Егор Шленкин больше не будут играть за Lit Energy.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Спортдирович.

Хавбек Ега провел за Lit Energy 10 матчей, в которых отдал один голевой пас.

Форвард Логуа провел 14 матчей, на его счету один гол.

Воспитанник «Краснодара» Сабуа – в «Амкале». Трансферы медиафутбола

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Дмитрий Спортдирович»
logo«Ега» Егор Шленкин
logoLit Energy
logoИраклий Логуа
трансферы
logoWinline Медиалига
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