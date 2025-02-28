Логуа и Ега покинули Lit Energy
Ираклий Логуа и Егор Шленкин больше не будут играть за Lit Energy.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Спортдирович.
Хавбек Ега провел за Lit Energy 10 матчей, в которых отдал один голевой пас.
Форвард Логуа провел 14 матчей, на его счету один гол.
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Дмитрий Спортдирович»
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