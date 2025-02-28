Логуа и Ега покинули Lit Energy

Ираклий Логуа и Егор Шленкин больше не будут играть за Lit Energy.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Спортдирович. Хавбек Ега провел за Lit Energy 10 матчей, в которых отдал один голевой пас. Форвард Логуа провел 14 матчей, на его счету один гол. Воспитанник «Краснодара» Сабуа – в «Амкале». Трансферы медиафутбола