Спортивный директор «БроукБойз» Михашенок: «Трансфермаркт признал состоявшейся и принесшей прибыль сделку клуба Медиалиги с профклубом»

Антон Михашенок высказался о трансфере Бельги из «Броуков» в профклуб Ливии.

Это первый в истории медиафутбола переход из Медиалиги в профессиональный футбол, где была заплачена компенсация. Ливийский «Аль-Ахли» заплатил за трансфер 6 тысяч долларов.

«Трансфермаркт признал состоявшейся и принесшей прибыль сделку клуба Медиалиги с официальным профессиональным клубом. То есть: клуб из несуществующей для ФИФА лиги получил бабки за игрока.

Можно было бы сказать, что это флекс на пустом месте, но это это были девяносто звонков, семь новых чатов на ломаном английском языке и работа со связями по переводу трансферного листа Бельги под закрытие окна в Ливии за пару дней», – написал спортдир «БроукБойз».

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