«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале
ФК «Матч ТВ» сыграет товарищеский матч против «Балтики».
«Очень хорошая медийная история для нас! А для парней – опыт и возможность показать себя против одного из топов РПЛ», – написал спортивный директор команды телеканала Никита Саламатов.
Под руководством Андрея Талалаева «Балтика» после 11-го тура в Мир РПЛ идет на 5-м месте.
Ранее главный Талалаев работал экспертом на «Матч ТВ».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Никиты Саламатова
