«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале

ФК «Матч ТВ» сыграет товарищеский матч против «Балтики».

«Очень хорошая медийная история для нас! А для парней – опыт и возможность показать себя против одного из топов РПЛ», – написал спортивный директор команды телеканала Никита Саламатов.

Под руководством Андрея Талалаева «Балтика » после 11-го тура в Мир РПЛ идет на 5-м месте.

Ранее главный Талалаев работал экспертом на «Матч ТВ ».