  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале
4

«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале

ФК «Матч ТВ» сыграет товарищеский матч против «Балтики».

«Очень хорошая медийная история для нас! А для парней – опыт и возможность показать себя против одного из топов РПЛ», – написал спортивный директор команды телеканала Никита Саламатов.

Под руководством Андрея Талалаева «Балтика» после 11-го тура в Мир РПЛ идет на 5-м месте.

Ранее главный Талалаев работал экспертом на «Матч ТВ».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Никиты Саламатова
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (прочее)
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoФК Матч ТВ
товарищеские матчи (клубы)
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
522 сентября, 11:52
«Краснодар» и ФК «10» Азамата сыграют 6 сентября. Год назад «быки» победили медийную команду 4:2
1625 августа, 13:09
«Спартаку» надо брать Талалаева, как бы комично ни звучало. Дает результат, держит дисциплину, со своим стилем». Егоров о тренере
2910 августа, 12:41
Талалаев о 2:1 с «Зенитом»: «Переоценивать значение результата я бы не стал. «Балтику» пригласил один из лучших клубов страны, большое признание»
106 июля, 20:16
Главные новости
«Я посмотрел видео. Не увидел ничего такого». Гаджиев о драке Смолова в «Кофемании»
15сегодня, 13:04
«Пока получается, что я – главный ########». Некит о Китае
сегодня, 11:53
«Мне кажется, он вообще не в контексте». Герман о словах Азамата, что «Амкал» летает в облаках
сегодня, 09:34
Сменчугас и Чиж не поедут в Китай с «СиндЕкатом»
сегодня, 08:55
Lugang Team Гуфа разгромил команду NILETTO, БК «10» проиграл команде Мозгова в Media Basket
1вчера, 19:21
«Амкал» вылетел, проиграв Lit Energy, 2Drots уступили «СиндЕкату» и упали в нижнюю сетку в Кубке Лиги
вчера, 19:16
СКА выбил Lotus Music из Кубка Лиги, забив пенальти бонусным
вчера, 18:22
«Вторая точка – абсурд, но не был бы так резок, как Некит». Лога о матче с «СиндЕкатом»
вчера, 16:40
Подберезкин о 2Drots: «Азамат хотел встретиться с ними – вот в нижней сетке и встретятся»
вчера, 16:24
Некит: «Я бы Тришина-взяточника проверил. Этот судья всегда нас убивает»
вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
5сегодня, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
2вчера, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
1вчера, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
вчера, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58