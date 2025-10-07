0

Некит анонсировал трансфер года в 2Drots. Ранее Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy

Некит сообщил, что 2Drots могут провести громкий переход вне трансферного окна.

«Трансфер года на подходе.

Сегодня один медиафутболист сам связался с нами и сказал: «Хочу помочь вам в следующих матчах».

Да, лига разрешает заявлять звезд уровня Нани или Медведева. И вот теперь все реально может случиться.

Я уже выезжаю на переговоры, и если все сложится это будет бомба», – написал президент 2Drots.

Ранее хавбек «Амкала» Василий Маврин заявил, что готов сыграть за 2Drots против Lit Energy: «Может за братиков сыграть против «литов»? Медведев вроде старше меня на пару лет всего. Вне трансферного окна вроде можно медиадеда заявить?».

2Drots встретятся с Lit Energy в матче на вылет WINLINE Кубка Лиги. Ранее команда Литвина выбила «Амкал» из турнира (0:0, 8:7 Б).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
logoАмкал
logoВасилий Маврин
logoLit Energy
logo2Drots
возможные трансферы
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНекит 2Drots
