Юсупов может перейти в 2Drots. Экс-хавбек сборной России определится после нескольких тренировок
Артур Юсупов может продолжить карьеру в 2Drots.
Окончательное решение о переходе экс-хавбек «Динамо» и сборной России примет после нескольких тренировок с командой.
Также у 35-летнего футболиста есть предложение от ФК «Матч ТВ».
Последним клубом в профессиональной карьере Юсупова был «Урал», откуда он ушел 25 января.
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Салават Кутак Медиа»
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