Юсупов может перейти в 2Drots. Экс-хавбек сборной России определится после нескольких тренировок

Артур Юсупов может продолжить карьеру в 2Drots.

Окончательное решение о переходе экс-хавбек «Динамо» и сборной России примет после нескольких тренировок с командой.

Также у 35-летнего футболиста есть предложение от ФК «Матч ТВ».

Последним клубом в профессиональной карьере Юсупова был «Урал», откуда он ушел 25 января.

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