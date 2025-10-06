СКА Басты запустил детскую академию в Москве. Ростовский клуб играет в Медиалиге с весны 2024-го

СКА запустил детскую академию в Москве.

Клуб из Ростова-на-Дону, выступающий с весны прошлого года в медиафутбольных турнирах, сообщил о старте тренировок в собственной футбольной академии.

В январе 2024-го Баста заявил о переезде СКА из Второй лиги в WINLINE Медиалигу . Вакуленко объяснил переход сложной ситуацией во Второй лиге.

Сейчас за СКА играют такие футболисты, как Зоран Тошич , Владимир Писарский , Кирилл Набабкин , Денис Глушаков и Павел Кудряшов .

СКА вне Ростова уже 1,5 года – осталась ли связь?