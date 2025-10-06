5

СКА Басты запустил детскую академию в Москве. Ростовский клуб играет в Медиалиге с весны 2024-го

СКА запустил детскую академию в Москве.

Клуб из Ростова-на-Дону, выступающий с весны прошлого года в медиафутбольных турнирах, сообщил о старте тренировок в собственной футбольной академии. 

В январе 2024-го Баста заявил о переезде СКА из Второй лиги в WINLINE Медиалигу. Вакуленко объяснил переход сложной ситуацией во Второй лиге. 

Сейчас за СКА играют такие футболисты, как Зоран Тошич, Владимир Писарский, Кирилл Набабкин, Денис Глушаков и Павел Кудряшов.

СКА вне Ростова уже 1,5 года – осталась ли связь?

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал академии СКА
