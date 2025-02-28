SD Family предложил Прокопу 10 млн рублей за участие в Winline Медиалиге и Кубке Лиги
SD Family сделал предложение Прокопу.
«Мы предложили Прокопу за два турнира (МФЛ-6 и Кубок Лиги) 10 млн рублей, и он еще умудряется думать.
Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Взял время подумать до конца турнира Ромароя», – написал президент SD Family Дидар Сыдыкек.
Прокоп играет за «Родину Медиа» с пятого сезона Winline Медиалиги. Ранее стало известно, что «РМ» может прекратить существование.
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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
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