SD Family предложил Прокопу 10 млн рублей за участие в Winline Медиалиге и Кубке Лиги

SD Family сделал предложение Прокопу.

«Мы предложили Прокопу за два турнира (МФЛ-6 и Кубок Лиги) 10 млн рублей, и он еще умудряется думать.

Сказать, что я в шоке – ничего не сказать. Взял время подумать до конца турнира Ромароя», – написал президент SD Family Дидар Сыдыкек.

Прокоп играет за «Родину Медиа» с пятого сезона Winline Медиалиги . Ранее стало известно, что «РМ » может прекратить существование.

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