0

Осипов заявил, что Некиту и Шаме грозят дисквалификации из-за слов про судью Тришина

Николай Осипов заявил, что Некита и Шаму могут отстранить за высказывания.

Ранее после матчей WINLINE Кубка Лиги некоторые участники критически высказывались по поводу судейства.

Президент 2Drots Некит по итогам игры с Lit Energy (1:1, 13:14 Б) заявил: «Я бы Тришина-взяточника проверил. Этот судья всегда нас убивает». Тренер 2Drots Шамиль Курбанов эмоционально отреагировал на пропущенный гол и оскорблял рефери, а игрок Lotus Music Табо Jr назвал судей МФЛ «ублюдками».

«По многим людям после этого тура в КДК будет принято много резонансных решений. Табрик успел наговорить. Наговорил таким языком, который я от него никогда не слышал. Лига и судьи ему помогали восстанавливаться после страшной травмы. «Ублюдков» в свой они не заслужили. 

Некит высказался. Диалог Шамы с судьей тоже будет на рассмотрении. Возможна дисквалификация на один матч. Сначала кроют матом, а потом говорят, что такого не было. Мне это не нравится

Мне кажется, когда подобные мысли излагаешь, как Некит о Тришине-взяточнике, ты должен предъявлять доказательства. Пусть поигравшие в составе 2Drots придут и скажут или в канале напишут. Мне самому очень не хочется, чтобы зритель считал, что Тришин – взяточник, потому что так сказал президент команды.

 Те, кто сказал Некиту об этом, тоже не ссыте. Придите и скажите, что знаете. Наберетесь мужества, вы же надеваете статус самурая, майку со спонсором. Вы из Никиты делаете дурака. Каждый, кто нассал в уши Никите, сделал из него петрушку. Молодцы. Это ваш лидер, а вы ссыкуны!» – сказал президент Медиалиги.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Any Given Monday
logo2Drots
logoLotus Music
logoШамиль Курбанов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНекит 2Drots
logoНиколай Осипов
logo«Табрик» Табриз Мирзоалиев
logoсудьи
брань
Илья Тришин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гениальный матч вратаря 2Drots: потащил три пенальти и буллит, а после – забил сам!
5сегодня, 15:00
«Пока получается, что я – главный ########». Некит о Китае
сегодня, 11:53
«Вторая точка – абсурд, но не был бы так резок, как Некит». Лога о матче с «СиндЕкатом»
вчера, 16:40
Некит: «Я бы Тришина-взяточника проверил. Этот судья всегда нас убивает»
вчера, 16:15
Главные новости
«Идем служить». Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club, рэпер Macan получил повестку
46сегодня, 17:46
СКА Басты запустил детскую академию в Москве. Ростовский клуб играет в Медиалиге с весны 2024-го
5сегодня, 17:22
ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов, «Броуки» против СКА
сегодня, 16:35
«Десятка» – фаворит Кубка Лиги. «Амкал» провалился, мы заслуживаем быть выше». Швагирев о раннем вылете с турнира
сегодня, 15:24
«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале
17сегодня, 14:02
«Я посмотрел видео. Не увидел ничего такого». Гаджиев о драке Смолова в «Кофемании»
27сегодня, 13:04
«Пока получается, что я – главный ########». Некит о Китае
сегодня, 11:53
«Мне кажется, он вообще не в контексте». Герман о словах Азамата, что «Амкал» летает в облаках
сегодня, 09:34
Сменчугас и Чиж не поедут в Китай с «СиндЕкатом»
сегодня, 08:55
Lugang Team Гуфа разгромил команду NILETTO, БК «10» проиграл команде Мозгова в Media Basket
1вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
5сегодня, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
2вчера, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
1вчера, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
вчера, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58