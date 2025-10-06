Осипов заявил, что Некиту и Шаме грозят дисквалификации из-за слов про судью Тришина

Николай Осипов заявил, что Некита и Шаму могут отстранить за высказывания.

Ранее после матчей WINLINE Кубка Лиги некоторые участники критически высказывались по поводу судейства.

Президент 2Drots Некит по итогам игры с Lit Energy (1:1, 13:14 Б) заявил: «Я бы Тришина-взяточника проверил. Этот судья всегда нас убивает». Тренер 2Drots Шамиль Курбанов эмоционально отреагировал на пропущенный гол и оскорблял рефери, а игрок Lotus Music Табо Jr назвал судей МФЛ «ублюдками».

«По многим людям после этого тура в КДК будет принято много резонансных решений. Табрик успел наговорить. Наговорил таким языком, который я от него никогда не слышал. Лига и судьи ему помогали восстанавливаться после страшной травмы. «Ублюдков» в свой они не заслужили.

Некит высказался. Диалог Шамы с судьей тоже будет на рассмотрении. Возможна дисквалификация на один матч. Сначала кроют матом, а потом говорят, что такого не было. Мне это не нравится

Мне кажется, когда подобные мысли излагаешь, как Некит о Тришине-взяточнике, ты должен предъявлять доказательства. Пусть поигравшие в составе 2Drots придут и скажут или в канале напишут. Мне самому очень не хочется, чтобы зритель считал, что Тришин – взяточник, потому что так сказал президент команды.

Те, кто сказал Некиту об этом, тоже не ссыте. Придите и скажите, что знаете. Наберетесь мужества, вы же надеваете статус самурая, майку со спонсором. Вы из Никиты делаете дурака. Каждый, кто нассал в уши Никите , сделал из него петрушку. Молодцы. Это ваш лидер, а вы ссыкуны!» – сказал президент Медиалиги .