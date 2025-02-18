Дмитрий Кузнецов: «Как я могу запретить игрокам 2Drots здороваться с Гудаем? Это бред»
– Правда, что вы запретили ребятам здороваться с Гудаем?
– Конечно, нет. Это шутка была. Один человек неправильно преподнес шутку Гудаю. Как я могу запретить команде здороваться с Гудаем? Это бред. Я авторитет? Нет. Я не могу до такой чертовщины додуматься. Это просто бред. Этого не было. Была шутка. Некоторые поняли, а некоторые – нет.
– Вы бы пожали руку Гудаю?
– Если бы он подошел, я бы ему пожал руку.
– Разговаривать с ним не очень хотите?
– О чем разговаривать? О «Десятке»? О чем мне сейчас разговаривать с Гудаем? У меня нет к нему никакой ненависти. Если он подойдет, я ему пожму руку и поговорю с ним. Младшие первыми должны здороваться, – сказал Кузнецов в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Напомним, Денис Гудаев отказался продлевать контракт с 2D и перешел в «Десятку».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий