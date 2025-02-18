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Дмитрий Кузнецов: «Как я могу запретить игрокам 2Drots здороваться с Гудаем? Это бред»

Главный тренер 2Drots рассказал об отношении к Денису Гудаеву.

– Правда, что вы запретили ребятам здороваться с Гудаем?

– Конечно, нет. Это шутка была. Один человек неправильно преподнес шутку Гудаю. Как я могу запретить команде здороваться с Гудаем? Это бред. Я авторитет? Нет. Я не могу до такой чертовщины додуматься. Это просто бред. Этого не было. Была шутка. Некоторые поняли, а некоторые – нет.

– Вы бы пожали руку Гудаю?

– Если бы он подошел, я бы ему пожал руку.

– Разговаривать с ним не очень хотите?

– О чем разговаривать? О «Десятке»? О чем мне сейчас разговаривать с Гудаем? У меня нет к нему никакой ненависти. Если он подойдет, я ему пожму руку и поговорю с ним. Младшие первыми должны здороваться, – сказал Кузнецов в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, Денис Гудаев отказался продлевать контракт с 2D и перешел в «Десятку».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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