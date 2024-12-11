Гудай и Скоропуп перешли из 2Drots в ФК «10»
Денис Гудаев и Илья Скоропупов перешли в ФК «10».
Об этом сообщили соцсети клуба.
Гудай – лучший защитник медиафутбола 2024 по версии Winline Media Football Awards.
Он выступал за 2Drots с 2022-го. В составе клуба он выиграл два сезона Медиалиги, МКС и казахстанскую медиалигу.
Скоропуп выступал за 2Drots с 2023-го.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ФК «10»
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