Гудай и Скоропуп перешли из 2Drots в ФК «10»

Денис Гудаев и Илья Скоропупов перешли в ФК «10».

Об этом сообщили соцсети клуба.

Гудай – лучший защитник медиафутбола 2024 по версии Winline Media Football Awards.

Он выступал за 2Drots с 2022-го. В составе клуба он выиграл два сезона Медиалиги, МКС и казахстанскую медиалигу.

Скоропуп выступал за 2Drots с 2023-го.