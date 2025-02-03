Кузнецов о желаемом сопернике 2Drots в Абу-Даби: «Десятка». А, они же вылетели, ###»

Дмитрий Кузнецов потроллил ФК «10» после вылета команды из Суперкубка.

«Десятка» уступила Lit Energy в первом раунде стыков Winline Суперкубка МФЛ в Абу-Даби (1:1, 1:3 Б).

– Тяжело после перелета, рано встали, как на рыбалку. Но ничего страшного, знаем, куда едем и что от нас требуется.

– Кого хотели бы в соперники в полуфинале?

– На данном этапе «Десятку », наверное. А, они же вылетели, ###. А так нам все равно с кем играть, – сказал главный тренер 2Drots.

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