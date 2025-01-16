Манна: «Азамат знает, когда надавить. Жека и Некит где-то упустили момент их общения с Гудаем»
Манна высказался о переходе Гудая в ФК «10».
«В «Десятку» идут ради денег? Не думаю, что в «Десятке» Гудаю сделали такую зарплату, которую бы в 2Drots не дали. Азамат знает, когда надавить. Так получилось, что Жека и Некит где-то упустили момент общения Гудая с Азаматом», – сказал хавбек 2Drots.
Напомним, Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots в декабре 2024 года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «ЧП Движ»
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