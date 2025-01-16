Манна: «Азамат знает, когда надавить. Жека и Некит где-то упустили момент их общения с Гудаем»

Манна высказался о переходе Гудая в ФК «10».

«В «Десятку» идут ради денег? Не думаю, что в «Десятке » Гудаю сделали такую зарплату, которую бы в 2Drots не дали. Азамат знает, когда надавить. Так получилось, что Жека и Некит где-то упустили момент общения Гудая с Азаматом », – сказал хавбек 2Drots.

Напомним, Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots в декабре 2024 года.

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов