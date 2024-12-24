0

«230 тысяч». Гудай о возможной зарплате в 2Drots

Гудай рассказал, какую зарплату ему предлагали в 2Drots.

«Конечно, много вырезали из ролика с переговорами, где все честные, но почему-то запикивают зарплату в 230 тысяч рублей. Очень непонятно.

Ребятам, кто идет на переговоры после меня, вот вам информация. 230 тысяч – потолок. И как вы знаете, чем ближе конец контракта, тем выше сумма, как говорит Женя.

Это самая большая зарплата? Не знаю. Говорят, что 200 тысяч – потолок. Но если бы я остался, была бы 230.

Что вырезали из видео? Все неудобные вопросы для президентов, какие-то разговоры. Вырезан разговор с Ильдаром. Я как только зашел, мне сказали: «Тебе было предложено 2 млн и контракт на 2 года». А по факту мне Ильдар позвонил и сказал: «Вроде, как бы, Никита готов». У меня есть скрины всех предложений, и этого предложения там нет. Поэтому, о чем они говорят – я не понимаю», – сказал защитник ФК «10».

Напомним, Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Новогодний выпуск AGM»
logo«Гудай» Денис Гудаев
деньги
logoWinline Медиалига
logoНекит 2Drots
logoФК 10
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo2Drots
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я знаю ситуацию, он собирался оставаться». Сэмио о трансфере Гудая в ФК «10»
22 декабря, 12:26
Звезда 2Drots ищет команду, где ему закроют ипотеку. Похоже, уйдет из-за этого в «Амкал»
129 декабря, 18:05
Рекомендуем
Главные новости
Президент «Броуков» Райзен о Булыкине: «Этот мужик вечно что-то выкидывает. Медийные клубы в сто раз честней проффутбола, где постоянно играют договорняки и на матчи ходит по пять человек»
4сегодня, 17:43
Радимов о Прокопе: «Он сдулся как футболист»
сегодня, 16:32
Булыкин против медиаклубов в Кубке России: «Для популяризации Медиалиги их участие – хорошо, но для футбола – это не имеет значения»
4сегодня, 15:16
Lit Energy отправятся на Суперкубок в Абу-Даби за свой счет. Команда Литвина потратит 12 миллионов рублей
1сегодня, 13:49
Шера о том, почему не ушел в «Амкал»: «У меня есть незакрытый гештальт в ФК «10». Я подумал, что так будет честно»
сегодня, 12:47
Радимов о Медиалиге: «Год отработал тренером, уже захожу сюда как домой, получаю удовольствие»
6сегодня, 11:24
Президент Медиалиги: «С Пике мы в прекрасных отношениях, мой хороший приятель – его близкий друг. Как только откроют границы, мы обязательно сыграем с Кингс Лигой»
20сегодня, 10:03
Азамат об участии «Десятки» в Суперкубке: «Генеральный партнер имеет полное право приглашать клубы, которые хочет»
сегодня, 08:49
Зеедорф и Санья могут сыграть за Fight Nights на турнире Медиалиги в Абу-Даби
11вчера, 18:23
«Десятка», Lit Energy, FN и «РМ» поборются в стыках за выход в финал четырех Суперкубка. Известны все участники турнира в Абу-Даби
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря, 15:25
Ефремов о словах, что мог быть на месте Головина: «А почему я не могу этого сказать?»
535 декабря, 19:32
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
24 декабря, 19:45
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Рекомендуем