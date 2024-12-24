«230 тысяч». Гудай о возможной зарплате в 2Drots

Гудай рассказал, какую зарплату ему предлагали в 2Drots.

«Конечно, много вырезали из ролика с переговорами, где все честные, но почему-то запикивают зарплату в 230 тысяч рублей. Очень непонятно.

Ребятам, кто идет на переговоры после меня, вот вам информация. 230 тысяч – потолок. И как вы знаете, чем ближе конец контракта, тем выше сумма, как говорит Женя.

Это самая большая зарплата? Не знаю. Говорят, что 200 тысяч – потолок. Но если бы я остался, была бы 230.

Что вырезали из видео? Все неудобные вопросы для президентов, какие-то разговоры. Вырезан разговор с Ильдаром. Я как только зашел, мне сказали: «Тебе было предложено 2 млн и контракт на 2 года». А по факту мне Ильдар позвонил и сказал: «Вроде, как бы, Никита готов». У меня есть скрины всех предложений, и этого предложения там нет. Поэтому, о чем они говорят – я не понимаю», – сказал защитник ФК «10».

Напомним, Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots.