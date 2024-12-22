«Я знаю ситуацию, он собирался оставаться». Сэмио о трансфере Гудая

Сэмио рассказал, что Гудай не хотел уходить из 2Drots.

– Уход Гудая связан с отношением президентов к игрокам?

– Думаю, просто все вылилось в один эпизод. Его [Гудая] не удовлетворили предложенные условия. Не договорились. Думаю, последняя ситуация с награждением была как вспышка. Не думаю, что это только из-за отношений, Дениса все любили. Неудачное стечение обстоятельств. Так случилось. Может у Дениса была последняя капля. Я знаю ситуацию, он собирался оставаться. Говорят, что сделали все – значит, не все сделали.

– Ты считаешь, что не сделали все возможное для сохранения Гудая?

– Я считаю, нет. Такого футболиста надо оставлять. Понятно дело, это мой друг. Во мне говорит расстройство, что он ушел. Но считаю, что признанного лучшего защитника лиги нужно было сохранить. Для это надо было сделать все. Человек был готов на меньшие условия.

– Больше повлиял срок контракта?

– Удовлетворите его по срокам контракта, он подписал бы на условия меньше, чем ему дали в «Десятке». Можно было бы снимать реалити-шоу, прощальный матч. На мой взгляд, все было просто. Не знаю внутренних разговоров, но знаю Дениса, он никуда не собирался уходить, – сказал защитник 2Drots.

Напомним, Гудай перешел из 2Drots в ФК «10». В качестве подписного бонуса ему закрыли ипотеку. 2Drots за переход Скоропупа и Гудая получили от «Десятки» миллион рублей.