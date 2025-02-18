Гуди пройдет просмотр в Lit Energy
Гуди рассказал, что пройдет просмотр в Lit Energy.
Он недоволен тем, что главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка не предоставил шанс проявить себя на Winline Суперкубке Медиалиги.
Гуди хочет в новом сезоне играть не в нападении, а в центре поля.
Напомним, что Гуди выступал за «На Спорте», GOATS (где бы президентом) и «Родину Медиа». Он стал лучшим футболистом Кубка Медиалиги по системе «гол+пас», завив 4 гола и отдав 4 голевых паса.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Стол»
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