Хантер и хавбек «Банки» Беспалов находятся на просмотре в «Амкале»
Андрей Титов и Иван Беспалов находятся на просмотре в «Амкале».
5 января «Амкал» провел первую тренировку после отпуска. На ней были замечены несколько новых футболистов.
Хантер – чемпион третьего сезона Winline Медиалиги и победитель Суперкубка Медиалиги в составе «Родины Медиа». Форвард сыграл за клуб 34 матча и забил 14 голов. Осенний Кубок Лиги нападающий провел в составе Lit Energy и не отметился результативными действиями.
Беспалов выступал в МФЛ за Kickstown, а Кубок Лиги провел в составе ФК «Банки». На счету хавбека 14 матчей и 3 голевые передачи.
Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказывал, что Хантер пройдет просмотр в клубе.
Опубликовал: Никита Внучков
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