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Хантер и хавбек «Банки» Беспалов находятся на просмотре в «Амкале»

Андрей Титов и Иван Беспалов находятся на просмотре в «Амкале».

5 января «Амкал» провел первую тренировку после отпуска. На ней были замечены несколько новых футболистов.

Хантер – чемпион третьего сезона Winline Медиалиги и победитель Суперкубка Медиалиги в составе «Родины Медиа». Форвард сыграл за клуб 34 матча и забил 14 голов. Осенний Кубок Лиги нападающий провел в составе Lit Energy и не отметился результативными действиями.

Беспалов выступал в МФЛ за Kickstown, а Кубок Лиги провел в составе ФК «Банки». На счету хавбека 14 матчей и 3 голевые передачи.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказывал, что Хантер пройдет просмотр в клубе.

Опубликовал: Никита Внучков
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
logoГерман Эль Класико
logoФК Банка
возможные трансферы
Иван Беспалов
logo«Хантер» Андрей Титов
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