Хантер и хавбек «Банки» Беспалов находятся на просмотре в «Амкале»

Андрей Титов и Иван Беспалов находятся на просмотре в «Амкале».

5 января «Амкал » провел первую тренировку после отпуска. На ней были замечены несколько новых футболистов.

Хантер – чемпион третьего сезона Winline Медиалиги и победитель Суперкубка Медиалиги в составе «Родины Медиа ». Форвард сыграл за клуб 34 матча и забил 14 голов. Осенний Кубок Лиги нападающий провел в составе Lit Energy и не отметился результативными действиями.

Беспалов выступал в МФЛ за Kickstown , а Кубок Лиги провел в составе ФК «Банки ». На счету хавбека 14 матчей и 3 голевые передачи.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказывал , что Хантер пройдет просмотр в клубе.