Lit Energy не разрешат Fight Nights заявить Гуди на матч Winline Суперкубка Медиалиги

Lit Energy не позволят Fight Nights заявить Гуди на матч Суперкубка МФЛ.

«Гуди не будет играть в матче против нас за ФН. И привязывать это к «медиаперформансам» тоже не нужно.

Не считаю, что Гуди нужно воспринимать бесполезным игроком на поле. Если кто забыл, в матче против нас он уже отдавал голевую. Брать на понт сейчас даже если будут нас по типу «да давай газ» считаю нелогичным, матч важный для обоих клубов, зачем нам давать соперникам усиление?

Внутри клуба обсудили. Я принял такое решение, Миша и Дима со мной согласились. Вопрос считаю можно закрыть», – написал представитель Lit Energy Станос.

Ранее Fight Nights анонсировали , что форвард «Родины Медиа» Гуди может усилить команду в матче Winline Суперкубка МФЛ против Lit Energy.

В Кубке Медиалиги Гуди занял первую строчку по системе «гол+пас» – 8 голевых действий.

Lit Energy и Fight Nights сыграют в малом финале Суперкубка Медиалиги