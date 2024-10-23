0

T-Killah: «Мы возрождаем медийку. Тренируем наших ребят, чтобы они круто смотрелись на поле»

T-Killah высказался об уровне медийных футболистов «РМ».

– Ряд игроков, которые были в «Родина Медиа», сейчас выступают в Lit Energy. Арсен Айрапетян выпил и выплюнул текилу, празднуя гол. Как прокомментируешь?

– Нормально, медийно. Но было ощущение, что мы играем с нашим дублем – «Родина Медиа-2». Соответственно, счет на табло (3:2). Основа всегда побеждает.

– «Родина Медиа» – самая медийная команда? У вас играет Крап, Прокоп, выходит Гуди при 0:2, отдает голевую передачу и начинает камбек.

– Мы возрождаем медийку. Гуди отыграл весь второй тайм, Крап и Проком – суммарно больше тайма. Володя XXL тоже получает свои игровые минуты.

Мы стараемся балансировать между спортивной составляющей, футбольной, медийной. Мы тренируем наших ребят, чтобы они круто смотрелись на поле. Я уже прекратил выходить. Нужно давать дорогу молодым.

Мы увидели хорошие трибуны, при том, что Литвина не было. Его трибуны чуть-чуть сдулись, а мы показали, что можем играть на большом «Москвиче», – сказал основатель и президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoДаниил Крапивников
logoПрокоп
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logo«T-Killah» Александр Тарасов
«Goody» Дмитрий Гусаков
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Броуки» сыграют с «Чисто Питер», СКА – с Lit Energy. Расписание 1/8 финала Кубка Медиалиги
21 октября, 14:04
«Амкал» и 2Drots пробились в финал четырех, ФК «10» вылетит, если не выиграет суперчеллендж. Результаты 8-го тура Кубка Медиалиги
20 октября, 19:10
«Я сказал Каряке, если не будем справляться, выпускайте меня. Я все сделаю!». Гуди о победе над Lit Energy
19 октября, 13:43
Девушка Литвина Адель сказала речь в кругу Lit Energy перед матчем с «Родиной Медиа»: «Миша ждет нашей победы! Берем яйца в кулак и просто делаем!»
2619 октября, 12:21
«Я бы никогда не ударил девушку». Крап извинился перед официанткой, которой наступил на ногу. Она подтвердила, что удара не было
3516 октября, 11:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ромарой: «Мы бы точно были выше «Десятки» в Кубке Лиги»
1 минуту назад
Егоров о разговоре Карпина и Смолова: «От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен»
9сегодня, 09:55
Гаджиев передал 500 тысяч рублей «Амкалу» за победу над ФК «10». Деньги Маврину вручил сын Камила Гаджи
вчера, 19:25
«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории». Технический директор Медиалиги Кортава о проекте
3вчера, 18:04
Азамат Мусагалиев: «В шорт-листе ФК «10» имеется тренер из Медиалиги. Не Смирнов, но есть смысл его рассмотреть, возможно»
вчера, 16:35
Квартиру в Баку на побережье получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги, несмотря на перенос на «Газпром Арену»
вчера, 15:05
Мусагалиев о матче «Спартака» с ФК «10»: «Болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом»
12вчера, 13:38
Виталий Панов: «Многие еще больше будут прогрессировать. Прогресс «Амкала» очевиден, но нужно больше»
вчера, 13:22
Красный мяч будет во всех матчах плей-офф Кубка Медиалиги, включая финал
вчера, 11:00
«Газпром Арена» примет финал Кубка Медиалиги 9 ноября. Впервые матч МФЛ пройдет на стадионе «Зенита»
28вчера, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
359 минут назад
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20