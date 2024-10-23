T-Killah: «Мы возрождаем медийку. Тренируем наших ребят, чтобы они круто смотрелись на поле»

T-Killah высказался об уровне медийных футболистов «РМ».

– Ряд игроков, которые были в «Родина Медиа», сейчас выступают в Lit Energy. Арсен Айрапетян выпил и выплюнул текилу, празднуя гол. Как прокомментируешь?

– Нормально, медийно. Но было ощущение, что мы играем с нашим дублем – «Родина Медиа-2». Соответственно, счет на табло (3:2). Основа всегда побеждает.

– «Родина Медиа» – самая медийная команда? У вас играет Крап, Прокоп, выходит Гуди при 0:2, отдает голевую передачу и начинает камбек.

– Мы возрождаем медийку. Гуди отыграл весь второй тайм, Крап и Проком – суммарно больше тайма. Володя XXL тоже получает свои игровые минуты.

Мы стараемся балансировать между спортивной составляющей, футбольной, медийной. Мы тренируем наших ребят, чтобы они круто смотрелись на поле. Я уже прекратил выходить. Нужно давать дорогу молодым.

Мы увидели хорошие трибуны, при том, что Литвина не было. Его трибуны чуть-чуть сдулись, а мы показали, что можем играть на большом «Москвиче», – сказал основатель и президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

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