Балакирев о бое с Гуди: «Дам ему пару раз, и на этом для него все закончится»

Илья Балакирев высказался о поединке против Гуди.

«Все началось с того, что он хотел сыграть на «Газпром Арене» [на Чисто Кубке]. Написал мне: «Добавь меня в чат команды, я приду на тренировку». Он ни с кем это не обговорил. Гуди думал, что как звезда должен быть в «Чисто Питер». Я ему сказал, что он за нас играть не будет.

После он говорил, что в «Чисто Питер » подлое руководство и у нас в команде нет футболистов. Называл меня самым мерзким в Медиалиге . Мы в ответ записали альбом про него.

Гуди только сказки рассказывает. Глобально похер, что он говорит и что из себя представляет. Я хочу просто дать ему пару раз, и на этом для него все закончится», – сказал руководитель «Чисто Питер».

Балакирев подерется с Гуди на турнире по кикбоксингу среди медиафутболстов от организации AMC Fight Nights. Ивент пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в Москве.

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