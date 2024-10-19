«Я сказал Каряке, если не будем справляться, выпускайте меня. Я все сделаю!». Гуди о победе над Lit Energy

Форвард «Родины Медиа» Гуди высказался о победе над Lit Energy в Кубке Медиалиги.

Гуди: «Я сказал Каряке [главный тренер «Родины Медиа» – прим. Спортс’‘], если не будем справляться, выпускайте меня. Я все сделаю! Константиныч, было такое?»

Каряка: «Никогда! Я ему говорю: «Иди», а он: «Я не пойду!». Приходится выгонять на поле»

«Родина Медиа » одержала волевую победу над Lit Energy (3:2), отыгравшись с 0:2 в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.