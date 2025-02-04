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«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»

Дмитрий Егоров подвел итоги просмотра Василия Маврина в клубе РПЛ.

«Во всей истории с «приездом на просмотр» Василия Маврина в «Нижний Новгород» самое грустное то, что ему даже, по сути, не давали тренироваться с командой.

По словам источников, большую часть времени Маврин наматывал круги или работал индивидуально. По данным источников, тренерский штаб не видел смысла подключать его полноценно к тренировкам ради пиара.

Василий находился с командой с 28 января по 2 февраля. За это время он не провел ни одной полноценной тренировки с командой, а в матче с «Факелом» вышел на поле на 105-ой минуте», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Не понимаю, почему вы ставили клоунов мне.

Я надеялся, что хоть чуть-чуть дадут поработать, но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла. Надеюсь, хоть Васе было приятно», – ответил президент «БроукБойз».

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего Маврина на сбор в конце января. Василий находился с командой с 28 января по 2 февраля.

Маврин сыграл за «Пари НН» в товарищеском матче против «Факела» (1:1). Хавбек провел на поле последние 15 минут встречи: 4 раза коснулся мяча, отдал 2 паса (1 – точный), осуществил 5 попыток прессинга, в двух из которых защитник упустил мяч в аут и заработал на себе фол возле штрафной соперника.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова 
logoАмкал
logoПари НН
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoВасилий Маврин
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logoДмитрий Егоров
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