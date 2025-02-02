Радимов о дебюте Маврина в «Пари НН»: «Вася – молодец! Но если весной не будет результата, «Пари НН» припомнят эту историю и вряд ли простят»
«Давайте честно – в любой профессиональной команде при селекционной работе, если бы на просмотр привезли игрока, который потренировался четыре дня, сыграл 15 минут не на своей позиции, а после его отправили бы обратно, это был бы провал. Провал, в первую очередь, тех, кто отвечает за селекцию.
Но в случае с Васей Мавриным мы понимаем, что это за история и она абсолютно нормальная. Она имеет место быть, она совершенно понятная! Самое главное, чтобы все четко понимали, зачем это и почему. А Вася – молодец!
Но насчет «Пари НН», повторю, что уже говорил – если весной у вас не будет спортивного результата, вам эту историю припомнят и вряд ли простят», – сказал спортивный директор медиафутбольного клуба «Чисто Питер».
Маврин вышел на замену в товарищеском матче с «Факелом» (1:1). Провел 15 минут на поле. Играл нападающего. 4 раза владел мячом: отдал 2 паса, 1 – точный. Прессинговал, дважды вынудив защитников упускать мяч в аут. Заработал на себе фол возле штрафной соперника.
Хавбек вернется в «Амкал» для участия в Winline Суперкубке Медиалиги.
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