Радимов о дебюте Маврина в «Пари НН»: «Вася – молодец! Но если весной не будет результата, «Пари НН» припомнят эту историю и вряд ли простят»

Владислав Радимов высказался о дебюте Василия Маврина за «Пари НН».

«Давайте честно – в любой профессиональной команде при селекционной работе, если бы на просмотр привезли игрока, который потренировался четыре дня, сыграл 15 минут не на своей позиции, а после его отправили бы обратно, это был бы провал. Провал, в первую очередь, тех, кто отвечает за селекцию.

Но в случае с Васей Мавриным мы понимаем, что это за история и она абсолютно нормальная. Она имеет место быть, она совершенно понятная! Самое главное, чтобы все четко понимали, зачем это и почему. А Вася – молодец!

Но насчет «Пари НН », повторю, что уже говорил – если весной у вас не будет спортивного результата, вам эту историю припомнят и вряд ли простят», – сказал спортивный директор медиафутбольного клуба «Чисто Питер ».

Маврин вышел на замену в товарищеском матче с «Факелом» (1:1). Провел 15 минут на поле. Играл нападающего. 4 раза владел мячом: отдал 2 паса, 1 – точный. Прессинговал, дважды вынудив защитников упускать мяч в аут. Заработал на себе фол возле штрафной соперника.

Хавбек вернется в «Амкал » для участия в Winline Суперкубке Медиалиги.