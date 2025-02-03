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  • «Этот эпизод больше вызвал улыбку и смех, чем негатив. Игроки Lit Energy в недоумении, что мне могут дать дисквалификацию». Тренер Fight Nights Сергеев об удалении
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«Этот эпизод больше вызвал улыбку и смех, чем негатив. Игроки Lit Energy в недоумении, что мне могут дать дисквалификацию». Тренер Fight Nights Сергеев об удалении

Помощник главного тренера FN прокомментировал инцидент в матче с Lit Energy.

Во время матча Winline Суперкубка Медиалиги Fight Nights – Lit Energy помощник главного тренера Fight Nights Артем Сергеев вышел на поле и выбил мяч у игрока Lit Energy Рената Гайнуллина, пробегавшего мимо него. До конца встречи оставалось меньше двух минут, а FN проигрывали – 0:4. Сергеев посчитал, что мяч вышел в аут, поэтому решил прервать атаку соперника. Тренеру была показана красная карточка.

– Почему вы вышли на поле и выбили мяч?

– Импульсивные поступки тяжело поддаются логическому объяснению. Мы владели игровым преимуществом, я увидел, что мяч вышел за линию, и помощник арбитра поднял флаг. Решил быстрее вернуть мяч своей команде. С мячом оказался мой хороший товарищ Ренат Гайнуллин, поэтому поставил ногу пожестче. Умысла нанести травму у меня не было!

Конечно, я не должен был так поступать, но, повторюсь, это не поддается логическому объяснению! Я извинился перед Ренатом и всей командой Lit Energy. Этот эпизод больше вызвал улыбок и смеха на лицах, чем негатива. С Ренатом мы знакомы не первый год, да и многие из LE знают, что я бы этого не сделал со злым умыслом!

– Как вы относитесь к возможной длительной дисквалификации для вас?

– ⁠Я не снимаю с себя ответственности, не должен был этого делать. Приму наказание лиги. В свою защиту могу сказать, что еще на стадионе принес извинения, чего никто не делал раньше в подобных ситуациях. Игроки Lit Energy в недоумении, что мне могут дать длительную дисквалификацию.

– Ренат рассказал, что готов провести с вами бой. Готовы ли вы выйти на него?

– ⁠Ренат же вроде не бьет пожилых людей. Но по тейкдаунам я уже впереди. Мы пообщались с ним и подумаем, в каком формате пройдёт наш поединок. От боя не откажусь, но я за более интеллектуальные и юмористические поединки, – рассказал тренер FN главному редактору раздела Медиафутбол на Спортсе’’ Денису Смирнову.

«Амкал», 2Drots, «Броуки» и Lit Energy сыграют в 1/2 финала Суперкубка Медиалиги в Абу-Даби.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoLit Energy
logoFight Nights
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
Ренат Гайнуллин
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