«Амкал», 2Drots, «Броуки» и Lit Energy сыграют в 1/2 финала Суперкубка Медиалиги

Определились все участники полуфиналов Winline Суперкубка Медиалиги.

Lit Energy вышли в финальную часть Суперкубка МФЛ. Клуб блогера Литвина переиграл в первом этапе турнира ФК «10» (1:1, 3:1 Б) и Fight Nights (4:0).

В основной стадии Суперкубка сыграют финалисты МФЛ-5 и Кубка Лиги – «БроукБойз », 2Drots, «Амкал » и победитель первого этапа – Lit Energy .

Полуфиналы пройдут 5 февраля в 16:00 и 20:00 по московскому времени. Пары полуфиналистов определятся на президентском челлендже.

Финал состоится 8 февраля в 20:00.

Команды, вылетевшие в полуфиналах, сыграют матч за 3-е место. Вероятно, клубы протестируют буллиты перед матчем. Победитель серии начнет игру со счета – 1:0. Матч пройдет 8 февраля в 16:00.