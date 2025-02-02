«Амкал», 2Drots, «Броуки» и Lit Energy сыграют в 1/2 финала Суперкубка Медиалиги
Определились все участники полуфиналов Winline Суперкубка Медиалиги.
Lit Energy вышли в финальную часть Суперкубка МФЛ. Клуб блогера Литвина переиграл в первом этапе турнира ФК «10» (1:1, 3:1 Б) и Fight Nights (4:0).
В основной стадии Суперкубка сыграют финалисты МФЛ-5 и Кубка Лиги – «БроукБойз», 2Drots, «Амкал» и победитель первого этапа – Lit Energy.
Полуфиналы пройдут 5 февраля в 16:00 и 20:00 по московскому времени. Пары полуфиналистов определятся на президентском челлендже.
Финал состоится 8 февраля в 20:00.
Команды, вылетевшие в полуфиналах, сыграют матч за 3-е место. Вероятно, клубы протестируют буллиты перед матчем. Победитель серии начнет игру со счета – 1:0. Матч пройдет 8 февраля в 16:00.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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