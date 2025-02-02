Тренер Fight Nights Сергеев вышел на поле и выбил мяч у игрока Lit Energy во время игры. Его ждет длительная дисквалификация

Помощник главного тренера FN Артем Сергеев вышел на поле и выбил мяч у игрока.

Во время матча Winline Суперкубка Медиалиги Fight Nights – Lit Energy помощник главного тренера FN Артем Сергеев вышел на поле и выбил мяч у игрока Lit Energy Рената Гайнуллина, пробегавшего мимо него. До конца встречи оставалось меньше двух минут, а Fight Nights проигрывали – 0:4.

Сергеев посчитал, что мяч вышел в аут, поэтому решил прервать атаку соперника. Тренеру была показана красная карточка.

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Сергеев получит длительную дисквалификацию.