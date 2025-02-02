Lit Energy вышли в основную стадию Суперкубка Медиалиги, обыграв Fight Nights – 4:0

Lit Energy переиграли Fight Nights в малом финале Winline Суперкубка Медиалиги.

Lit Energy вышли в основную стадию финала четырех Суперкубка Медиалиги. В финале четырех «БроукБойз», «Амкалом», 2Drots и Lit Energy.

Суперкубок Медиалиги, малый финал

Fight Nights – Lit Energy – 0:4 (0:2)

Гол: 0:1 – Соломатин (21), 0:2 – Логуа (23), 0:4 – Мишин (45, автогол, бонусный мяч).

Fight Nights: Лукичев, Матвийчук, Долгушин, Мишин, Старков, Курбаналиев, Горбунов, Марков, Островский, Обрывков, Щербак.

Lit Energy: Ковалев, Спичка, Чижиков, Бегларян, Игнатенко, Айрапетян, Молчанов, Черный, Шленкин, Гайнуллин, Талабко.

Матч прошел в ОАЭ, Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.