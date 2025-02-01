Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
«Завтра еду на турнир к «Амкалу». У команды кадровые проблемы. Нужно помочь своим братикам», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью Спортсу’‘.
Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего Маврина на сбор в конце января. Василий находился с командой с 28 января по 2 февраля.
Маврин сыграл за «Пари НН» в товарищеском матче против «Факела» (1:1). Хавбек провел на поле последние 15 минут встречи: 4 раза коснулся мяча, отдал 2 паса (1 – точный), осуществил 5 попыток прессинга, в двух из которых защитник упустил мяч в аут и заработал на себе фол возле штрафной соперника.
«Амкал» начнет участие в Суперкубке Медиалиги 5 февраля.
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