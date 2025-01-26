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«Амкал» встретится с «Впорядке» Крапа, «БроукБойз» против Unwanted Boys. Полуфинальные пары казахстанской медиалиги

Определились все участники плей-офф медиалиги в Казахстане.

В казахстанской медиалиге стали известны все участник полуфиналов:

«Амкал» (Россия) – «Впорядке» (Казахстан)

«БроукБойз» (Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан)

Матчи пройдут 29 января в Астане на «Астана Арене».

Джокер, Крап и новый форвард «Амкала». 10 интриг медиалиги в Казахстане

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Медиалига Казахстан
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