«Амкал» встретится с «Впорядке» Крапа, «БроукБойз» против Unwanted Boys. Полуфинальные пары казахстанской медиалиги
Определились все участники плей-офф медиалиги в Казахстане.
В казахстанской медиалиге стали известны все участник полуфиналов:
«Амкал» (Россия) – «Впорядке» (Казахстан)
«БроукБойз» (Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан)
Матчи пройдут 29 января в Астане на «Астана Арене».
Джокер, Крап и новый форвард «Амкала». 10 интриг медиалиги в Казахстане
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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