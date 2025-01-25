«Амкал» победил SD Family, «БроукБойз» сыграет против Top Team в 3-м туре казахстанской медиалиги
Расписание и результаты 3-го тура медиалиги в Казахстане.
Медиалига Казахстан, 3-й тур
25 января, суббота
Unwanted Boys (Узбекистан) – Inform (Беларусь) – 7:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Professor (11), 2:0 – Xush (22), 2:1 – Багдасар (40, пенальти), 4:1 – Xush (81, бонусный мяч), 6:1 – Shakhri (83, бонусный мяч), 7:1 – Shakhri (84).
«Амкал» (Россия) – SD Family (Казахстан) – 3:2 (3:0)
Гол: 1:0 – Ряба (5), 2:0 – Самылин (32), 3:0 – Товмасян (45), 3:1 – Сыдыкбек (61), 3:2 – Амоня (81).
26 января, воскресенье
«Жайдарман» (Казахстан) – «Впорядке» (Казахстан), начало в 14:00
Top Team (Кыргызстан) – «БроукБойз» (Россия), начало в 16:00
Матчи пройдут в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
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