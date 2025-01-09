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«Амкал» сыграет с Inform, «Броуки» – против «Жайдарман» в 1-м туре 1XBET MFL

Расписание 1-го тура 1XBET MFL.

18 января, суббота

SD Family – Unwanted, начало в 14:00

«Амкал» – Inform, начало в 16:00

19 января, воскресенье

«Впорядке» – Top Team, начало в 14:00

«БроукБойз» – «Жайдарман», начало в 16:00

Матчи пройдут в Астане на «Астана Арене»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское,

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 1XBET MFL
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