SD Family не вышли из группы в медиалиге Казахстана, проиграв «Амкалу»
Медиалига Казахстан, 3-й тур
25 января, суббота
«Амкал» (Россия) – SD Family (Казахстан) – 3:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Ряба (5), 2:0 – Самылин (32), 3:0 – Товмасян (45), 3:1 – Сыдыкбек (61), 3:2 – Амоня (81).
«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Левшук, Имай, Скроботов, Ряба, Маричев, Дубчак, Папикян, Самылин, Дамирони.
SD Family: Оноприенко, Скорых, Ауелбай, Батырханов, Турик, Ахаев, Мухамеджанов, Советов, Хайруллин, Имедадзе, Сыдыкбек.
Матч прошел в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По итогам группового этапа «Амкал» набрал 9 очков, занял первое место в группе A и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с командой, занявшее второе место в группе B.
Действующий чемпион медиалиги Казахстана SD Family занял третье место в группе A и не вышел из группы. Второе место в группе завоевала узбекистанская медиакоманда Unwanted Boys.
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