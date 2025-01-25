SD Family не вышли из группы в медиалиге Казахстана, проиграв «Амкалу»

«Амкал» обыграл SD Family в 3-м туре казахстанской медиалиги.

Медиалига Казахстан, 3-й тур

25 января, суббота

«Амкал» (Россия) – SD Family (Казахстан) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Ряба (5), 2:0 – Самылин (32), 3:0 – Товмасян (45), 3:1 – Сыдыкбек (61), 3:2 – Амоня (81).

«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Левшук, Имай, Скроботов, Ряба, Маричев, Дубчак, Папикян, Самылин, Дамирони.

SD Family: Оноприенко, Скорых, Ауелбай, Батырханов, Турик, Ахаев, Мухамеджанов, Советов, Хайруллин, Имедадзе, Сыдыкбек.

Матч прошел в Астане на «Астана Арене».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

По итогам группового этапа «Амкал» набрал 9 очков, занял первое место в группе A и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с командой, занявшее второе место в группе B.

Действующий чемпион медиалиги Казахстана SD Family занял третье место в группе A и не вышел из группы. Второе место в группе завоевала узбекистанская медиакоманда Unwanted Boys.