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«Амкал» сыграет с Unwanted Boys, «Броуки» – против «Впорядке». Расписание 2-го тура казахстанской медиалиги

Расписание 2-го тура медиалиги в Казахстане.

Медиалига Казахстан, 2-й тур

22 января, среда

«Амкал» (Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан) – 11:00

Top Team (Кыргызстан) – «Жайдарман» (Казахстан) – 13:00

SD Family (Казахстан) – Inform (Беларусь) – 15:30

«Впорядке» (Казахстан) – «Броуки» (Россия) – 17:30

Матчи пройдут в Астане на «Астана Арене».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 1XBET Media Football League
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