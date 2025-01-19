«Амкал» сыграет с Unwanted Boys, «Броуки» – против «Впорядке». Расписание 2-го тура казахстанской медиалиги
Расписание 2-го тура медиалиги в Казахстане.
Медиалига Казахстан, 2-й тур
22 января, среда
«Амкал» (Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан) – 11:00
Top Team (Кыргызстан) – «Жайдарман» (Казахстан) – 13:00
SD Family (Казахстан) – Inform (Беларусь) – 15:30
«Впорядке» (Казахстан) – «Броуки» (Россия) – 17:30
Матчи пройдут в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
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