«Броуки» разгромили Top Team в 3-м туре казахстанской медиалиги – 7:0
«Броуки» крупно обыграли Top Team в 3-м туре казахстанской медиалиги.
Медиалига Казахстан, 3-й тур
26 января, воскресенье
«БроукБойз» (Россия) – Top Team (Кыргызстан) – 7:0
Голы: 1:0 – Розыев (3), 2:0 – Макаев (16), 3:0 – Розыев (44), 4:0 – Анисимов (47), 5:0 – Егоров (55), 6:0 – Давыдов (83), 7:0 – Давыдов (84).
«БроукБойз»: Романов, Кроха, Буба, Гриня, Лева, Густаво, Як, Розыев, Мазур, Макаев, Мэджик.
Top Team: Байгазиев, Джабаев, Славный, Долженко, Джанат Уулу, Бадалов, Момошев, Мелисбек Уулу, Садырбеков, Мурсакулов, Маданбек Уулу.
Матч прошел в Астане на «Астана Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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