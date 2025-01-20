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Гоцук о матче сборной с Медиалигой: «Игроки национальной команды будут не в восторге. Это шоу-игра, а не на спортивный результат»

Кирилл Гоцук поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Медиалиги.

«Футболисты национальной команды будут не в восторге от этой идеи. Для них это не будет казаться официальным матчем, а футболисты Медиалиги выйдут как на последний бой.

Для меня это параллельные истории. И такой матч может носить только характер шоу-игры, а не на спортивный результат», – сказал защитник «Пари НН».

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Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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