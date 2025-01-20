«Динамо» выложило видео с голом Овечкина «Амкалу» после слов Трампа: «Великий! Доказано всеми»

«Динамо» отреагировало на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Бело-голубые опубликовали в соцсетях видеролик с моментом гола хоккеиста в товарищеском матче против «Амкала». В видео попали и кадры с митинга, где был упомянут нападающий «Вашингтона», а также знаменитый танец Трампа .

«Овечкин – великий! Доказано всеми», – говорится в подписи к ролику «Динамо ».

Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея – признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом – важное политическое событие»