«Динамо» выложило видео с голом Овечкина «Амкалу» после слов Трампа: «Великий! Доказано всеми»
«Динамо» отреагировало на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
Бело-голубые опубликовали в соцсетях видеролик с моментом гола хоккеиста в товарищеском матче против «Амкала». В видео попали и кадры с митинга, где был упомянут нападающий «Вашингтона», а также знаменитый танец Трампа.
«Овечкин – великий! Доказано всеми», – говорится в подписи к ролику «Динамо».
Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея – признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом – важное политическое событие»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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