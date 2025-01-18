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Гоцук о медиафутболе: «Классное направление, но не хотел бы, чтобы он пересекался с профессиональным футболом»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался о медиафутболе.

«У меня в медиафутболе работает товарищ Дмитрий Кортава. Мне интересно наблюдать, как он развивает эту отрасль. Это классное направление, которое развивается параллельно профессиональному футболу. Я бы не хотел, чтобы медиафутбол и профессиональный футбол пересекались. Но и не враждовали. Главное, чтобы не мешали друг другу», – сказал защитник «Пари НН».

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПари НН
logoДмитрий Кортава
logoКирилл Гоцук
logoWinline Медиалига
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