Гоцук о медиафутболе: «Классное направление, но не хотел бы, чтобы он пересекался с профессиональным футболом»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался о медиафутболе.

«У меня в медиафутболе работает товарищ Дмитрий Кортава . Мне интересно наблюдать, как он развивает эту отрасль. Это классное направление, которое развивается параллельно профессиональному футболу. Я бы не хотел, чтобы медиафутбол и профессиональный футбол пересекались. Но и не враждовали. Главное, чтобы не мешали друг другу», – сказал защитник «Пари НН».

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала » Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен