«Потренироваться с клубом РПЛ – это классная история, из которой я постараюсь сделать контент и рассказать как там в Премьер-лиге». Маврин о просмотре в «Пари НН»

Василий Маврин высказался о просмотре в «Пари НН».

– Ты уверен, что руководство «Пари НН» не считает твое приглашение медийной историей, а всерьез хочет рассмотреть тебя как футболиста?

– А что это меняет? Если есть возможность потренироваться с клубом РПЛ – это классная история, из которой я постараюсь сделать контент и рассказать как там в Премьер-лиге.

Кто бы что ни говорил, главный чемпионат страны – Премьер-лига. Все дети, которые начинают играть и занимаются в академиях, они хотят туда попасть. Какой бы она ни была. Потому что эта мечта более реальна, чем мечта о Европе. Здесь шансов чуточку больше, – сказал хавбек «Амкала ».

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен