«Потренироваться с клубом РПЛ – это классная история, из которой я постараюсь сделать контент и рассказать как там в Премьер-лиге». Маврин о просмотре в «Пари НН»
Василий Маврин высказался о просмотре в «Пари НН».
– Ты уверен, что руководство «Пари НН» не считает твое приглашение медийной историей, а всерьез хочет рассмотреть тебя как футболиста?
– А что это меняет? Если есть возможность потренироваться с клубом РПЛ – это классная история, из которой я постараюсь сделать контент и рассказать как там в Премьер-лиге.
Кто бы что ни говорил, главный чемпионат страны – Премьер-лига. Все дети, которые начинают играть и занимаются в академиях, они хотят туда попасть. Какой бы она ни была. Потому что эта мечта более реальна, чем мечта о Европе. Здесь шансов чуточку больше, – сказал хавбек «Амкала».
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: твич Василия Маврин
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