Нагучев о Маврине в «Пари НН»: «Не понимаю хейт к медиафутболу. Хайп? Посмотрите на Вторую лигу. Все игроки там – ноунеймы, у которых ноль надежд с таким маркетингом турнира»

Роман Нагучев высказался о приглашении Василия Маврина на сборы с «Пари НН».

«Классно, что Вася Маврин попробует себя в Нижнем. Через 0,00001 секунду распаковался негатив от настоящих нижегородских болельщиков и дело в том, что Вася – медиафутболист, а они – за традиционные футбольные ценности. Я никогда не пойму этого хейта. Никто никогда не объяснял адекватно, что не так с медиафутболом на самом деле.

В основном кричат: «Ой, они там матом ругаются». Как будто словами футболистов и тренеров «#####» и «на ###» в ковидный чемпионат России на пустых стадионах не были украшены трансляции «Матч ТВ ». Как будто никто до медиафутбола этих слов не знал.

Ой, им нужен только хайп, говорят. Да слава Богу, что нужен. Посмотрите на Медиалигу и посмотрите на бесхайповую Вторую лигу. Сильно эта медиаскромность ей помогает? Вообще нет. Никто понятия не имеет, что там происходит и как оттуда выйти в Первую лигу. Никто и разобраться не пытается особо. И все футболисты там – ноунеймы, у которых с таким маркетингом турнира ноль надежд на большую карьеру.

Вася Маврин , представьте себе, тоже играет ногами, как и Калинский или Гоцук , а не щупальцами. Ему не разрешат брать мяч в руки и бежать ярды лишь потому, что он медиафутболист. Нет совершенно ничего, что объясняет бы адекватность хейта к этому просмотру.

Просто не нравится? Ну, ок. Скажете, он не заслужил? А как определить «заслужил» или нет? Никак. Шанс появился. Берите его. Не получится, тоже ок – жизнь. Не, если Василий Маврин отбирает лично у вас позицию на поле, еще можно понять, но вроде все эти люди из коментов не на просмотр едут.

«Пари НН» в 2024 году на своем стадионе победил один раз во всех турнирах, 1:0 «Химки ». Если вдруг выяснится, что Маврин вытащит Нижний наверх, вы что, будете против? Да нет, ясное дело.

Так почему Вася хуже остальных, кто приходит на просмотр в «Пари НН»? Правильный ответ: хрен его знает. Просто ворчание», – написал комментатор.

«Пари НН» пригласил хавбека «Амкала » Василия Маврина на сбор. 35-летний медиафутболист никогда не играл на профессиональном уровне.

Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В прошлом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен

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