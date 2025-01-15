Главный тренер «Амкала» Панов о приглашении Маврина на сборы в «Пари НН»: «Это шутка, да?»

Виталий Панов прокомментировал приглашение Василия Маврина на сборы в «Пари НН».

Сегодня стало известно, что «Пари НН» позвал 35-летнего хавбека «Амкала» на сбор.

Герман Эль Класико : «Звонил Виктор Гончаренко. Васю позвали пройти сборы вместе с «Пари НН».

Виталий Панов : «Это шутка, да?»

Герман : «Нет, реально. Виктор Михайлович сам позвонил. Они зовут Васю. Такое раз в жизни бывает».

Василий Маврин : «Можно поехать?»

Панов : «Честно, у меня небольшой шок. Наверное, это уникальный случай, когда из Медиалиги приглашают в РПЛ на сборы. Не знаю, что сказать. Не был готов к такому разговору.

Хочется, чтобы Вася попробовал. Таким шансом нужно воспользоваться. Отдать все силы, показать себя».

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