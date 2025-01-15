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«За поддержку и желчь спасибо! Работаем, ребятушки». Маврин о приглашении на сборы в «Пари НН»

Василий Маврин прокомментировал приглашение на сборы в «Пари НН».

Сегодня стало известно, что «Пари НН» позвал 35-летнего хавбека «Амкала» на сбор.

«Все вопросы завтра. За поддержку спасибо, за желчь спасибо! Ценю вашу небезразличность к моей «широко известной в узких кругах персоне».

«Пари НН» спасибо за приглашение. Это то, чего у меня никогда не было в жизни! И даже провести сборы с командой РПЛ – это та самая детская мечта, которая может осуществиться! А то, что это происходит в мои 18+ лет, дает возможность верить в чудо всем маленьким и взрослым любителям футбола. Работаем, ребятушки, работаем», – сказал капитан «Амкала».

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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канала Василия Маврина
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