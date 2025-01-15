Гончаренко о приглашении Маврина в «Пари НН»: «Цель – чтобы он нам подошел, а не просто потренироваться. Все серьезно»

Виктор Гончаренко рассказал о решении пригласить медиафутболиста в «Пари НН».

Сегодня стало известно, что нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего хавбека «Амкала» на сбор.

Во время стрима основатель медийной команды Герман Эль Класико созвонился с главным тренером «Пари НН » и обсудил детали приглашения.

Виктор Гончаренко: «Хотели бы пригласить игрока «Амкала » Василия Маврина на сбор к нам. Следили за ним, хотели бы посмотреть на него в деле. Ждем в расположении команды с 28 января на втором сборе».

Герман Эль Класико: «Я правильно понимаю, что вы приглашаете его как футболиста?»

Гончаренко: «Конечно. Нам же важны футболисты. Нам нужен результат. Пусть берет бутсы, все остальное предоставим».

Герман: «А если по итогам сбора он вам понравится?»

Гончаренко: «Цель же в том, чтобы он нам подошел, а не для того, чтобы просто потренироваться. Будем решать, очень важно, чтобы он проявил себя с лучшей стороны. Возможно, дадим какие-то матчи сыграть. Все серьезно».

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