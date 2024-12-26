Радимов о Маврине: «Вася мог бы играть в РПЛ, мастерства у него вагон»
– Василий Маврин потенциально мог бы стать игроком уровня РПЛ?
– Мастерства у него вагон, но мне кажется, что на каких-то тренировках из-за своего таланта Вася позволял себе [расслабленность]: «Я буду так. Мне этого хватит».
В моей карьере таких футболистов была уйма. Со своим мастерством Вася мог бы играть на уровне Премьер-лиги. Мастерства бы точно хватило, а с нынешним уровнем РПЛ он даже сейчас смог бы отыграть свои 10 минут, если бы можно было делать обратную замену.
Но здесь он король, а чтобы выйти туда, нужно пробить потолок, чтобы быть еще выше. И так каждый раз повышать уровень, как в компьютерной игре, – сказал бывший тренер, а ныне спортивный директор «Чисто Питер».
«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки
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