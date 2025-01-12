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  • «Медиалига для Миши – отдушина и драйвер для бизнес-начинаний. Убежден, драка никак не повлияла на его интерес продолжать». Осипов о Литвине
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«Медиалига для Миши – отдушина и драйвер для бизнес-начинаний. Убежден, драка никак не повлияла на его интерес продолжать». Осипов о Литвине

Николай Осипов высказался о вовлеченности Михаила Литвина в Lit Energy и МФЛ.

– Не пропал ли у Литвина интерес к Медиалиге и к его команде Lit Energy после драки?

– Миша – человек с очень устойчивой психикой, который, будучи очень целеустремленным, знает, чего он хочет и как к этому идти.

Сейчас для Миши этот проект, во-первых, отдушина, потому что он футбольный парень, ему нравится футбол и в целом спортивный менеджмент. Во-вторых, эта команда является определенным драйвером для продвижения его бизнес-начинаний, потому что одноименные команда и продукт, как ни крути, – это классная реклама и классный маркетинговый ход.

Убежден, что это происшествие никак не повлияло на Мишин интерес продолжать. Более того, глядя на новости про трансферы, зная его заинтересованность, вовлеченность и готовность приехать даже за свой счет в Абу-Даби и сыграть в Зимнем кубке и Суперкубке, я получаю подтверждение, что его интерес к Медиалиге и команде не упал, – сказал президент Winline Медиалиги.

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Советский спорт»
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoМихаил Литвин
logoСКА Ростов
Winline Суперкубок Медиалиги
logoВасилий Вакуленко
logoLit Energy
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