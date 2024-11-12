Прокуратура проверит законность военного билета Михаила Литвина. Блогер говорил, кто купил его
У блогера есть временная регистрация в общежитии МГТУ им. Баумана и постановка на учет в измайловском военкомате, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Однако Литвин не учился в МГТУ и не проживал в общежитии университета, что ставит под сомнение законность его регистрации и прохождения обучения в военно-учебном центре. Утверждается, что в 2018 году ему присвоили статус «ограниченно годен», и он был зачислен в запас. Однако в 2021 году блогер публично заявил о покупке военного билета за 330 тысяч рублей.
Если подтвердится, что военный билет был куплен, Литвину грозит ответственность по статьям за уклонение от службы, подделку документов и дачу взятки.
Дискуссию о возможной отправке Литвина в армию запустила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи – он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?»
К следующему посту Мизулина прикрепила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета: «Интернет помнит все».
Литвин попал под критику Мизулиной и других общественных деятелей в прошлом месяце после скандала с дракой на матче Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА. За удар болельщика армейцев Маугли Михаил был арестован на 13 суток.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Госдума говорила о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекала на армию
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