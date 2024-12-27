Осипов потерял контракт с «Альфа-Банком» из-за скандала Литвина с болельщиком

Николай Осипов лишился контракта с «Альфа-Банком» из-за драки в Медиалиге.

«Из-за скандала с болельщиком я потерял деньги. Например, амбассадорский контракт с «Альфа-Банком». Я должен был выступать в «Лужниках» вместе с Михаилом Фридманом, Ксенией Собчак на одной сцене как амбассадор и спикер. Этот контракт был заморожен. Могу еще много чего перечислить», – сказал президент Winline Медиалиги .

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

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