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У главы Медиалиги был разговор с администрацией президента после скандала с Литвиным: «Мы извлекли урок, ввели запрет мата на трибунах»

Николай Осипов рассказал о разговоре с людьми из АП по поводу драки в МФЛ.

– Момент, который вам вспоминать не хочется?

– Наверное, эпизод в матче Lit Energy – СКА. Это эпизод, произошедший по причинам, которые каждая из сторон объясняет по-своему. Еще раз повторю, что нет худа без добра. В данном случае, благодаря тому, что эта ситуация произошла, огромное количество людей узнали о существовании Медиалиги. Плохо, что узнали об этом в негативном контексте, но лично у меня появились определенные знакомства, потому что кому-то из моих новых знакомых приходилось в приватных диалогах в их кабинетах пояснять некоторые моменты.

Я приобрел немало хороших приятелей, разделяющих философию того, что мы делаем, несмотря на то, что нас изначально познакомила ситуация с негативным контекстом. Очень хочется, чтобы это не повторялось. Из этой ситуации мы, как лига, извлекли для себя урок и определили правила, по которым будем жить в дальнейшем. Это запрет мата на трибунах, более вдумчивая и правильная коммуникация между руководителями клубов. Ну и все мы понимаем, что человек, оказавшийся за решеткой, потом выходит оттуда, многое переосмыслив. Пусть народ, который нас смотрит, учится на чужих ошибках.

Миша [Литвин] вышел и сказал, что там ничего хорошего нет. Из каждого такого эпизода можно сделать правильные выводы. Но, наверное, это самый большой эпизод в истории лиги, в котором я бы не хотел повторно оказаться.

– Что это были за кабинеты, о которых вы упомянули?

– Достаточно серьезные, чтобы любой наш проект мог перестать существовать.

– Медиалига могла закрыться?

– В руках этих людей есть такие полномочия, но на встречах не было диалога о закрытии лиги. Скорее о том, что мы большие и должны вести себя правильно. Звучало: «Мы вас знаем как классных ребят, не превращайтесь в самодуров».

– Пообщались с людьми из администрации президента?

– Было. В том числе говорили с ними. На лигу давно обратили внимание, но диалога в подобной форме до этого не было, – сказал глава Winline МФЛ.

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWinline Медиалига
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logoWinline Кубок Медиалиги
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