«В медиафутболе можно кого-то послать, и тебе ничего не будет. Там готовы кричать, материться, но не готовы на физическое воздействие». Слуцкий о драке Дзюбы и игрока «Амкала» на Т-Лиге

Леонид Слуцкий высказался о драке Артема Дзюбы и Антона Чужого на Т-Лиге.

«Финал Т-Лиги, где команда Дзюбы играла против «Амкала», и был этот пендель, когда игрок «Амкала» начал всех посылать. Потом я читал комментарии этого игрока «Амкала». Я говорю как человек из профессионального футбола. Он говорит: «За то, что я послал всех туда-то, мне должны были показать желтую карточку. А Дзюба за то, что дал мне пинка после того, как я всех послал, должен получить красную». И ты думаешь: «Ты идиот?»

Как я видел эту ситуацию: был фол, судья его зафиксировал. Фол, на мой взгляд, не тянул ни на желтую, ни на красную карточку, ни на что. Если ты встаешь после того, как был фол, назначили штрафной удар, и ты говоришь «иди ты на», тебе показывается красная карточка, и ситуация затихает. Нет уже никакого пинка от Дзюбы и всего прочего.

В медиафутболе это работает, как мне кажется, по-другому. Ты можешь встать, послать, тебе за это ничего не будет. И потом, когда тебе вдруг прилетает пендель, это уже за гранью. Вы готовы кричать, материться, но не готовы на физическое воздействие», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

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