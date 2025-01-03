Слуцкий назвал идиотами тех, кто не подписал Дзюбу из-за его репутации: «А вас не смущает репутация, что он без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола?»
«Я все время говорил, когда Дзюба был без команды. Ребят, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила там x3 к своему уровню? При всем уважении к «Акрону» и командам, которые ниже находятся, я думаю, что если бы Дзюба не был сейчас в этой команде, или если бы он был условно не в «Акроне», а в другой любой команде, которая сейчас значительно ниже, эти команды поменялись бы местами.
Те (3+3), которые он сделал, – это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс внутренняя мотивация, которая есть. И я понимаю, что действительно так, и команды, которые не берут его... Ой, у него плохая репутация. Ну вы его не взяли, соответственно, он вам еще и забил, воткнул, а вы еще и вылетите, но не взяли его из-за мифической репутации.
А вас не смущает репутация, что он без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола, за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в аренде во всех командах, там, в Томске, в «Ростове», в тульском «Арсенале», везде давал статистику?
То есть если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие в программе «Ну, так нельзя», то вы идиоты. Я другого слова не подберу», – сказал Слуцкий в эфире шоу DASH на канале «Okko Спорт».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий