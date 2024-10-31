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Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»

Артем Дзюба высказался по поводу пинка в Т-Лиге.

«Есть много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» их хватает. Я не хочу их как-то рекламировать, потому что эти полупокеры у себя в тг-каналах пытаются за счет этого пиариться.

Общался ли со мной кто-то после ситуации с «Амкалом» и Чужим, чтобы все вывести в нормальное русло? Мне неинтересно. Возможно, и я им неинтересен.

Меня больше разочаровал Герман в этой ситуации. Я был о нем всегда высокого мнения. Он вроде порядочный парень. Наверное, этот клуб еще до сих пор ничего не выиграл значимого, потому что нельзя идти на поводу у футболистов и бояться принимать какие-либо решения.

Ты им, черт возьми, деньги платишь. Они должны выполнять то, что ты скажешь. Его позиция – неправильная. Слишком осторожная. Он боялся вообще что-либо сказать, весь побледнел, заикался, не мог принять решения, за него подходили и что-то тявкали.

Хочет показаться для всех хорошим? Так не бывает. Невозможно. Когда игроки будут уходить из твоей команды, они все равно не оценят доброту. Все воспринимают его доброту за слабость», – сказал нападающий «Акрона».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Сергея Брейна
logoАртем Дзюба
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoТ-Лига
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