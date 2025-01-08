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«Дети не знают Караваева, но знают Дзюбу и Федоса». Слуцкий о влиянии медийного футбола на профессиональный

Леонид Слуцкий заявил, что медийный футбол позитивно влияет на профессиональный.

Азамат Мусагалиев: «В профессиональных футбольных клубах есть финансирование медиаотделов? Когда это началось?»

Леонид Слуцкий: «Недавно. Ты говоришь о том, что медийный футбол повлиял на профессиональный? Да. Поэтому я хорошо отношусь к медиафутболу. Он в лучшую сторону повлиял на профессиональный футбол.

Ко мне на Бомбонеру (футбольная школа Слуцкого в Волгограде – Спортс’’), в которой занимаются 500 детей, приезжали действующий чемпион России в составе «Зенита» Караваев, Щенников, Алексей Березуцкий, который тогда возглавлял ЦСКА, но их никто не знает. Дети знают только Дзюбу и Федоса (Федор Маслов, блогер и вратарь «Амкала» – Спортс’’).

Они не знают Караваева. Мне, с одной стороны, обидно. С другой стороны, я как нормальный человек должен задуматься – а почему?»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Коммент.Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
logoАзамат Мусагалиев
logoЗенит
logoВячеслав Караваев
logoГеоргий Щенников
logoЦСКА
logoАртем Дзюба
logoАлексей Березуцкий
logoАмкал
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logo«Федос» Федор Маслов
logoФК 10
logoWinline Медиалига
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